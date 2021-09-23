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【電子消費券】消費券帶動商場丁財兩旺　第二期消費券10月1日到手　信和料生意升3成

商業 13:43 2021/09/23

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第二期電子消費券最快將於10月1日發放，信和集團旗下商場再次推出連串優惠。（資料圖片）

第二期電子消費券最快將於10月1日發放，社會期望可進一步刺激消費市道。信和集團旗下商場再次推出連串優惠，冀帶動十一假期人流及營業額按年分別升20%及30%。

【中秋節消費】新地15大商場 　人流按年升逾30%　餐飲電子產品及珠寶手錶較受惠

在連串消費券推廣活動的帶動下，信和集團資產管理董事蔡碧林預料，十一假期人流及營業額較去年同期分別上升20%及30%。她又透露，第一期電子消費券發放至今已接近兩個月，在推廣活動及奧運氣氛帶動下，信和集團商場整體營業額於8 月期間有顯著的提升。3大重點區域商場包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地旺丁旺財，人流更錄較去年同期有 20%的增幅。而商戶生意已回歸到 2018 年8月相若，消費額亦比上年同期上升 75%。

第一期電子消費券發放至今已接近兩個月，加上奧運氣氛帶動下，信和集團3大重點區域商場的生意已回到與2018年8月相若。（資料圖片）

第二期消費券優惠下周開跑

因應第二期消費券發放，信和集團旗下五大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將於9月27日至明年1月2日期間，推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS 會 員只需於場內消費滿指定金額，即可參加抽獎，有機會贏取最多 200%的消費回贈。

繼首階段與 AlipayHK 合作後，信和集團亦將於 10月1日至11月14日與八達通合作，於旗下八大商場推出消費獎賞活動，顧客只需於指定商場以八達通消費滿300元，即賞50元S現金券或指定商戶現金券。蔡碧林表示：「為了吸引更到市民到旗下商場消費，信和集團積極與不同合作伙伴推出連串優惠，於整個消費券計劃期間共推出高達 2000 萬的獎賞」，及後亦會與 WeChat Pay HK 合作，推出更多獎賞活動。

信和集團資產管理董事蔡碧林預料，十一假期人流及營業額較去年同期分別上升20%及30%。（信和提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊

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