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【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　

科技 15:15 2021/09/23

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小米在歐洲銷售的手機被指含有檢測和審查功能，立陶宛國防部呼籲用戶停用。

小米近日被指手機內置監聽及審查功能，陷入私隱風波。據立陶宛國防部國家網絡安全中心發表調查報告指出，小米在歐洲銷售的手機含有檢測和審查功能，當局立即呼籲用戶停用。

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外媒報道指，立陶宛國防部國家網絡安全中心的調查報告表示，小米及華為手機存有安全風險，包括小米Mi 10T 5G、華為P40 5G及OnePlus 8T 5G等。報告指出，小米在歐洲銷售的手機內置監控工具，包括預設的網絡瀏覽器，會檢測用戶言論，並會審查「台灣獨立萬歲」、「民主運動」、「解放西藏」等449組敏感詞彙，有關的詞彙內容會不斷更新。小米手機亦被指，正在向新加坡的服務器發送加密的用戶數據。

立陶宛國防部副部長 Margiris Abukevicius建議用戶，儘量避免購買中國手機，並呼籲停止使用現有的內地手機。截至目前為止，小米暫未有任何回應，而華為海外發言人就表示，公司旗下的手機不會向外部發送用戶數據。

責任編輯：李寶如

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