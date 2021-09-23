【譚仔上市】譚仔2217開舖未開夠？　主席：如果附近無譚仔，可以話畀我聽

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譚仔國際 （新上市編號：02217） 今日正式開始招股，譚仔國際主席、行政總裁兼執行董事劉達民表示，香港目前雖然已經有合共150間「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」，但在港九新界各區仍看到一些位置有需求，更笑著對記者說：「如果你附近沒有譚仔，可以話畀我聽。」

譚仔 （02217） 上市入場費每手4,212元 認購前先睇呢個財務因素， 【按此】

譚仔是次上市集資有超過一半用於拓展餐廳網絡，當中香港及中國內地市場是主力發展地區，譚仔國際計劃至2024年3月31日，將在香港及中國內地分別新開38間及71間餐廳。劉達民表示，未來幾年在內地會開設較多分店，因市場機遇較大。

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被問及為何在市場波動的情況下上市，他就指，市場波動常常都會發生，但亦清楚自己餐廳的顧客「唔開心的時候會食米線，開心的時候會食米線，有壓力的時候、興奮的時候都會食米線，所以牛市熊市都應該食米線」，相信譚仔的需求一直在，因此什麼時候上市都沒有區別。

至於毛利率方面，被問及拓展外地市場會否影響食材議價能力，劉達民指，公司的部分產品有與內地商家合作推出，而其他國家開店只是初步階段，每個地方成本架構雖有不同，但目前見到成本仍然可控。他續指，香港餐廳短期內亦沒有加價計劃。

譚仔國際將於下周二（28日）截止招股，10月7日掛牌，國泰君安為獨家保薦人。

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記者：梁安琪

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