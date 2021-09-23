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【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗

科技 16:30 2021/09/23

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美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）早前傳出，計畫進軍百貨業，在美國開設大型實體零售商店。近日再有報道指出，亞馬遜目前正進行準備，並測試使用不同高科技產品及服務，如在試身室加入觸控屏幕等，讓購物者享有非傳統的購物體驗，以提高自家服裝品牌銷售。

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）早前傳出，計畫進軍百貨業，在美國開設大型實體零售商店。近日再有報道指出，亞馬遜目前正進行準備，並測試使用不同高科技產品及服務，如在試身室加入觸控屏幕等，讓購物者享有非傳統的購物體驗，以提高自家服裝品牌銷售。

據華爾街日報報道，有消息人士表示，亞馬遜正為百貨公司作準備，現時正測試設不同高科技產品及服務增顧客購物體驗。其中包括QR Code服務，讓顧客以手機應用程式掃描商品上的QR Code，以便店員收集相應商品，再送到試身室以方便顧客。
另外，顧客也可在試身室使用觸控屏幕，選取更多想試穿的衣服，系統亦會根據顧客喜好為其推薦服飾，並顯示在屏幕上。報道更指出，亞馬遜正考慮引入機械人或更多自動化服務，來簡化購物體驗。

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報道表示，亞馬遜百貨公司有望在明年開幕。主要用來販售亞馬遜自有品牌的T恤、牛仔褲等服飾。有消息人士指出，亞馬遜想透過此計劃試驗實體零售店能否幫助提高其服裝品牌的識別度，並同時在未來解決線上和實體店選購衣服的不便。

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責任編輯：張凱琳

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