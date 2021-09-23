【蘋果政策】蘋果iOS 14新私隱政策　影響Facebook客製化廣告精準度

▲ Facebook近日再砲轟蘋果，並表示iOS 14最新私隱權政策，已大幅衝擊Facebook廣告成效，降幅更可能高達15%。

蘋果（Apple）早前宣布更新iOS 14的私隱政策，限制廣告商收集用戶數據，令一眾依賴廣告維持業務的科企相當不滿，其中Facebook（fb）更曾一度​​指摘蘋果的新措施是雙重標準。Facebook近日再砲轟蘋果，並表示iOS 14最新私隱權政策，已大幅衝擊Facebook廣告成效，降幅更可能高達15%。

Facebook近日在網誌撰文稱，iOS 14新政策實施後，使用Facebook廣告聯播網（GDN）的廣告商投放客製化廣告的精準度將大幅下降，部分使用者可能會看不到來自Facebook廣告聯播網的廣告，大幅縮減廣告商的廣告投放效益。

Facebook產品行銷副總裁Graham Mudd昨（22日）坦承，根據Facebook的iOS網站轉換率（Web conversion rate），即其工具對廣告活動推動iOS用戶訪問網站並採取行動的頻率，廣告換算數據較實際減少，降幅可能高達15%。Mudd也表示，很多廣告客戶反饋，新私隱政策，對他們的營運網上廣告，產生了比預期更大的影響。

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蘋果在去年6月的WWDC全球開發者大會上，宣布更新iOS 14的私隱政策。iOS14使用者下載應用程式後，系統均會詢問是否同意授予權限，讓應用程式使用iOS裝置的廣告識別碼（IDFA），來追蹤使用者在其他應用程式和網站的行為，用於投放客製化廣告。而在此之前，蘋果IDFA功能為預設開啟，使用者必須自行在系統設定中關閉這項功能。

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責任編輯：張凱琳