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【網絡安全】OpenOffice出現漏洞　用戶裝置隨時被執行惡意程式碼

科技 13:30 2021/09/23

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研究人員指其設計的 ROP 鏈攻擊已能突破 OpenOffice 的安全防護，可以在被入侵的網裝置上任意執行指令。

最近有網絡安全公司發現 OpenOffice 存有一個程序碼執行漏洞，可能導致用戶裝置被執行惡意程式碼。不過現時針對該問題的修補程式仍處於測試版階段，正式版可能要在月底才能推出。

【唔怕忘記密碼】微軟支援免密碼登入 簡單幾步設定

編號 CVE-2021-33035 的漏洞，是由新加坡安全廠商 GovTech Singapore Cyber Security發現。研究人員在 OpenOffice 中找到一個用於解析 XML 文件的 libxm12 元件，以此為起點展開 ROP（return-oriented programming）鏈攻擊。ROP 是一種攻擊手法，可劫持程式控制流（control flow），以執行指令。研究人員指其設計的 ROP 鏈攻擊已能突破 OpenOffice 的安全防護，可以在被入侵的網裝置上任意執行指令。

CVE-2021-33035 主要影響 Apache OpenOffice 4.1.10 以前的版本，而 Apache 亦推出修補程式的於測試版，預計在今個月內推出 Apache OpenOffice 4.1.11。

【網絡安全】微軟系統現漏洞 生促局籲用戶提防惡意攻擊

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記者：廖淑瑩

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