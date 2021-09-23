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約翰遜呼籲法國控制情緒 用法文求馬克龍放過

環球社會熱點 13:40 2021/09/23

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美英澳3國組成三邊安全夥伴關係AUKUS後， 法國不滿澳洲取消潛艇訂單，多次向國際社會表示不滿。英國首相約翰遜對傳媒用法文呼籲法國控制情緒，並希望法國總統馬克龍放過自己。約翰遜強調AUKUS只是新夥伴關係，並非要排斥任何人。

拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓  【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）赴紐約出席聯合國大會後，改往華盛頓訪問。約翰遜接受記者訪問時用英法夾雜方式發言，指是時候讓英國的國際友人「自我克制」（ 法文：prenez un grip）。約翰遜又希望對方放過自己，稱「讓我休息一下。」（法文：donnez-moi un break）

法國一直對AUKUS關係感到不滿，約翰遜強調，AUKUS是3個志同道合盟友並肩而立，為分享技術而創建的新夥伴關係。約翰遜強調並非要冷落任何人，亦不是要針對中國。

拜登白宮會晤約翰遜 討論氣候及貿易議題 【下一頁】

法國早前召回駐美國及澳洲大使，雖未召回駐英國大使，但法國並未在任何公開活動中提及英國。《路透社》指約翰遜言論或會進一步激怒法國，有外交消息人士透露，已收到指示近期減少與英國接觸。有法國外交消息人士表示，英國有將歐洲邊緣化之嫌。

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責任編輯：李俊儀

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