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【植物肉商機】Impossible Foods植物豬肉進攻餐飲市場　本港超過120間餐廳推出相應菜式

商業 12:46 2021/09/23

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繼9月初在美國餐飲市場推出植物雞塊，Impossible Foods今日宣布為餐飲市場推出Impossible植物豬肉。這次的銷售地區包括美國、香港及新加坡，10月4日起，香港將有超過120間餐廳，推出Impossible植物豬肉菜式。（Impossible Foods提供圖片）

繼9月初在美國餐飲市場推出植物雞塊，Impossible Foods今日宣布為餐飲市場推出Impossible植物豬肉。這次的銷售地區包括美國、香港及新加坡，10月4日起，香港將有超過120間餐廳，推出Impossible植物豬肉菜式。

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植物肉減少溫室氣體排放量

Impossible Foods總裁Dennis Woodside表示：「我們於9月初在雞肉消耗量最高的美國推出的新產品Impossible植物雞塊，產品獲評為比動物雞塊更勝一籌。」

他指出，根據符合ISO國際標準組織標準的生命週期評估，Impossible植物豬肉比動物碎豬肉的可持續性更高，製造過程分別能減少85%用水量、82% 土地使用量及73%溫室氣體排放量。Impossible植物豬肉亦不含麩質、硝酸鹽、動物激素及抗生素。

與本地廚師合作　引入不同植物肉

首位引入Impossible 植物牛肉的主廚David Chang，在今個月初亦為其炸雞品牌Fuku，引入了Impossible植物雞塊其。David Chang另一間餐廳Momofuku Ssäm Bar將由明天起（24日）就推出Impossible植物豬肉菜式，當中的辣炒年糕亦會推出相應版本。

Impossible植物牛肉最初於2018年在香港推出時，主廚周思薇（May Chow）是其中一位最先推出有關菜式的本地廚師。由10月4日起，May Chow會於她旗下兩間餐廳推出以Impossible植物豬肉製作的菜式，分別為Little Bao的台式滷肉蘇格蘭蛋，以及Happy Paradise的Impossible擔擔麵。

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添好運以植物豬肉製點心、盅頭飯

首批推出含Impossible植物豬肉菜式的餐廳還包括添好運，添好運將會在全港所有分店推出4款以Impossible植物豬肉製成的全新招牌點心和盅頭飯。

其他餐廳包括：餃子源、王家沙花樣年華，以及日式吉列專門店京都勝牛。同時，美心MX亦將於45間分店推出燒汁茄子ImpossibleTM植物豬肉煲。

市民亦可於10月期間到於太古坊的糖廠街市集，品嚐多款全新Impossible植物豬肉菜式。Impossible Foods更會聯同15間餐廳夥伴於首星期在市集內免費送出ImpossibleTM植物豬肉便當盒。

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責任編輯：李智美

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