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觀塘海濱巨型「月球」疑不敵強風 漏氣飄至海邊

理財智慧 13:39 2021/09/23

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在觀塘設置的巨型「月球」於今早（23日）疑不敵強風，漏氣飄至海邊。中秋剛過去，相信有不少人都曾到觀塘「賞月」，皆因海面設有直徑達15米的「月球」，然而這個「月球」卻疑似受今早的雷暴影響，被強風吹至「墮海」，及至漏氣，負責單位已找人打撈。

有網民於「香港突發事故報料區」發帖文，並拍下兩張相片，分別是充滿氣的「月球」飄至海邊，以及中途至漏氣。不少網民看到相片，形容過程十足打邊爐落山根，有網民貼為「月球」設計內心對白：走先啦，係咁先啦，下次再玩啦。

事實上，該月球是由「GP42」香港企業商會主辦，在觀塘避風塘對出海面，設直徑15米的發光月亮，觀塘天橋底有星夜投影及發光月兔群，供大眾相聚 「打卡」。

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責任編輯：黎淑雯
 

大眾 月球 編輯 觀塘 設計 香港 商會

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