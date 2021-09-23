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今日推介北控水務｜光大控股、五菱汽車、西王特鋼、山東黃金、平保最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/09/23

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恒生指數中午收報24388點，升166點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介北控水務 （00371） ，另亦會分析光大控股 （00165） 、五菱汽車 （00305） 、西王特鋼 （01266） 、山東黃金 （01787） 、平保 （02318） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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重溫今早《ET午市精點》- 恒指高開後升幅收窄 傳恒大重組一拆三變國企？ 【按此】

重溫今早《ET開市直擊》- 儲局或提前加息對環球股市有何影響？（附Time code）【按此】

港股 北控水務集團（00371） 中國光大控股（00165） 五菱汽車（00305） 西王特鋼（01266） 山東黃金（01787） 中國平安（02318） 石鏡泉

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