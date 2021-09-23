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【疫苗抽獎】恒地9999實金大抽獎得獎者揭曉　六輪抽獎共送出630萬元

Hot Talk 12:30 2021/09/23

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【疫苗抽獎】恒地9999實金大抽獎得獎者揭曉　六輪抽獎共送出630萬元

恒地 （00012） 「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎已於本周一（20 日）順利舉行，由主席李家誠透過電腦系統即場抽出得獎者，頭二三奬合共獲贈200両9999 實金，其中頭獎得主獨得60両實金，價值超過100萬元；二獎2名，各獲贈30両實金；三獎8 名，各得實金10両

詳細得獎名單

是次大抽獎由安永諮詢服務設計電腦抽獎系統，在畢馬威會計師事務所的代表見證下進行，共抽出11 位金獎幸運兒，其中頭獎得主獨得60 両實金，價值逾港幣100 萬元；二獎2 名，各獲贈30 両實金；三獎8 名，各得實金10 両；另有200 份開心獎，均獲千元消費購物禮券。得獎者會在抽獎日期起計5 日內獲個別電話或短訊通知。

恒地主席李家誠表示，衷心感謝市民踴躍參與是次抽獎活動。過去數月，有賴社會各界齊心抗疫，香港疫情愈趨穩定。不過，世界多個地方的疫情仍然嚴峻，對香港仍有一定威脅，因此香港不能鬆懈，期望更多市民接種疫苗，為香港建立保護屏障，大家可以盡快重拾正常生活。

恒地「疫苗接種鼓勵計劃」自今年6月底推出，為期3個月，共舉辦六次抽獎活動，累計逾210 萬人登記參與。在首5 輪抽獎活動中，恒地已送出共100両9999 實金，和1,000 份千元消費購物禮券。一連串的抽獎活動送出獎品共逾630萬元。

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疫情 疫苗 恒基地產（00012） 李家誠

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