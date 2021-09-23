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【雲端投資】AWS斥400億設數據中心樞紐　為新西蘭創1000個就業機會

商業 12:33 2021/09/23

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AWS斥資75億紐元（約408億港元），建設其最新的AWS亞太區基建樞紐。

Amazon（美：AMZN）旗下雲端服務AWS將會在新西蘭設立全新數據中心，預計2024年正式推出。

【植物肉商機】Impossible Foods植物豬肉進攻餐飲市場　本港超過120間餐廳推出相應菜式

據路透社報道，AWS斥資75億紐元（約408億港元），建設其最新的AWS亞太區基建樞紐（AWS Asia Pacific (Auckland) Region）。

該數據中心將會有3個可用區域(Available Zones)。AWS估計此項投資將會在未來15年內，為新西蘭提供1000個就業機會，帶來118億紐元（約642億港元）的GDP貢獻。

該設施將會由當地AWS子公司經營持有，可供開發商、初創企業、政府及其他機構使用。

AWS自2014年發展新西蘭市場，該企期望今次在新西蘭建造世界級的基礎設施，可訓練當地人才數碼技能加速當地數碼轉型和帶動經濟增長。

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責任編輯：葉泳珊

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