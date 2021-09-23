【微軟新品】微軟Surface Duo 2登場　支援5G網絡+5.8吋雙屏幕設計　下月正式發售

▲ 微軟（Mircrosoft）第二代Surface Duo 2雙屏幕設備正式登場，新機將在10月21日發售，售價為1,499.99美元（約11,678港元）。。

近年市場興起可摺疊設備，備受用戶關注的微軟（Mircrosoft）第二代Surface Duo 2雙屏幕設備，終於在昨（22日）官方舉行的發佈會登場。該機採用5.8吋雙屏幕設計，支援5G網絡，將在10月21日開售。

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Surface Duo 2外觀延續上一代設計，設有5.8吋雙屏幕，屏幕可同步運作，該機採用全新鉸鏈設計，展開後屏幕達至8.3吋，支援90Hz刷新率。另外，該機搭載高通驍龍888處理器， 運行Android 11系統及支援5G，官方聲稱為市面上最薄的5G設備。

後置3個鏡頭 不支援無線充電

最新發布的Surface Duo 2大幅改善相機功能，後置標準廣角、超廣角及長焦鏡頭，並設有圖像感測器。需注意的是，雖然Surface Duo 2升級支援NFC，但就不配備無線充電功能。設備亦支援使用Surface Pens系列手寫筆，並設有磁吸式充電。官方稱，新機將會在10月21日發售，售價為1,499.99美元（約11,678港元）。

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責任編輯：李寶如