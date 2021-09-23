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【GDP預測】國內房地產放緩衝擊內需 惠譽調低中國增長預測

股樓投資 12:33 2021/09/23

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國際評級機構惠譽將中國今年經濟增長預測由8.4%調低至8.1%。同時，又將今年全球經濟增長預測由6月時的6.3%調降到了6%。

【恒大危機】 一文看盡 43隻本港內房股 「三道紅線」達標情況，請按【見下頁

該行指出，房地產領域的去桿槓正遏制中國經濟復甦。宏觀政策開始重新調校，但房地產活動放緩會衝擊內需和全球大宗商品市場。

【延伸閱讀】港股追蹤：iPhone 13登場 9大概念股逐個捉，請按【見下頁

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惠譽又預計，中國人民銀行不久將進一步調低存款準備金率，而且伴隨着地方政府專項債發行提速，基礎設施投資有望得到提振，但房地產調控政策並沒有任何放鬆的迹象。該行對中國明後兩年經濟增長預測分別為5.2%和5.3%

【同場加映】青姐話：監管無邊界 港股新常態

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記者：林衛

惠譽 經濟 GDP 中國

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