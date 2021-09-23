【逆回購】人行連續多4日千億級逆回購操作 向市場注水穩軍心

中國人民銀行連續第四個工作日開展千億級逆回購操作，而且持續增量，展現維護季尾流動性平穩的做法。周四（23日）人行公開市場進行600億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，和600億元14天期逆回購操作，因今日有100億元逆回購到期，即實現淨投放1,100億元。

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分析人士預計，臨近季尾，人行將繼續動態微調流動性投放力度，以滿足金融機構需求，引導和穩定市場預期，助力資金面平穩跨季。同時，也可能與9月中下旬影響銀行體系流動性供求的不確定性因素較多有關。比如，金融機構將迎接監管考核，以及在中秋、國慶節假期，特別是季尾與假期因素對資金面的影響可能形成疊加效果，需提前謀劃。



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中泰證券指出，在不考慮央行流動性操作的情況下，第四季銀行體系流動性仍存在流動性缺口，具體而言，造成流動性缺口的主要因有2.45萬億元MLF到期。此外，地方債發行後置、財政支出較收入表現偏弱、年尾銀行體系準備金需求上升等因素也可能產生較大影響。

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因此，從維護流動性合理充裕的角度出發，市場預計人行仍會通過多種手段提供必要的流動性支持，保持基礎貨幣合理增長，更不排除年內再次降準的可能性。

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記者：林衛