【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑

美國擴展為民眾接種新冠疫苗加強劑，以應對變種新冠病毒侵襲。美國食品及藥物管理局周三（22日）授權為65歲或以上長者、高風險群體接種輝瑞疫苗加強劑。相關民眾要接種第2劑輝瑞疫苗最少6個月，才能接種加強劑。

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輝瑞（Pfizer）上周向美國食品及藥物管理局（FDA）獨立專家小組提交數據，稱數據顯示接種疫苗後的抗體水平，會隨著時間推移而下降。輝瑞要求FDA授權疫苗加強劑，允許所有16歲及以上民眾接種。

FDA獨立專家小組上周投票，反對為所有民眾接種新冠疫苗加強劑。但專家小組建議為65歲或以上及高風險群體接種加強劑，指有證據表明加強劑對長者及高危群體有效。

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FDA周三授權為65歲或以上長者、重症高危群體、包括醫護、教師及懲教人員等於高風險環境工作者，接種輝瑞疫苗作加強劑。他們需於接種第2劑輝瑞疫苗後相隔最少6個月，才能接種加強劑。

據悉，美國疾病預防控制中心（CDC） 旗下疫苗接種諮詢委員會（ACIP）亦會於周四（23日）投票是否接納FDA的建議，批准相關民眾接種加強劑。

責任編輯：郭麗明