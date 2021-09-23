【Microsoft】照顧不同人士需要？　微軟推Surface Adaptive Kit增加手提電腦易用性

▲ 微軟最近為殘疾人士推出 Surface Adaptive Kit，內有凸點標籤、把手等，增加手提電腦的易用性。（Microsoft）

對於新推出的電腦，大部分人可能會關注其規格的提升或外觀設計。但對於殘疾人士來說，電腦的易用性反而是他們的關注點。微軟最近為殘疾人士推出 Surface Adaptive Kit，內有凸點標籤、把手等，增加手提電腦的易用性。

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Surface Adaptive Kit 內的凸點標籤可以讓用戶識別重要的按鍵，或標示接口。此外，套裝內的把手可以讓用戶便於打開手提電腦的蓋子，或者 Surface 後方的支架。套裝內還包括一組按鍵標籤及端口指示器（用於識別端口的凸起紋理）。

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微軟尚未公佈產品售價，預計在今年稍後時間推出。產品可配合 Surface Pro 7 、Surface Laptop 3、Surface Book 3 及新的 Surface Laptop Studio 使用，且它還與 Surface Dock 2 和 Microsoft 設計藍牙鍵盤兼容。

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記者：廖淑瑩