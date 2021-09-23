【新加坡疫情】再增1457宗確診 創單日新高

新加坡疫情未見緩和，單日確診人數持續上升。新加坡衛生部周三宣布再增1,457宗新冠肺炎確診個案，破單日新高。新加坡當局表示，兩個外勞宿舍群組都有新增個案，但未有證據顯示有向外傳播跡象。

新加坡增1173宗確診 多個感染群組擴大 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周三（22日）晚表示，當地再增1,457宗確診個案，打破新加坡去年4月20日錄得1,426宗的紀錄。其中1,277宗為社區感染個案，176宗屬外勞宿舍群組，另有4宗輸入個案，累計確診人數達 81,356人。

MOH表示，當地再增3宗死亡個案。其中1宗為未接種疫苗的65歲男子，有糖尿病、末期腎衰竭及高血壓病史。男子9月1日新冠檢測呈陽性，於周三死亡。另一宗為已接種疫苗的90歲女性，患有中風、哮喘、高血壓和高膽固醇病史，於周二（21日）死亡。

最後一宗為未接種疫苗的50歲男子，沒有已知病史，是當地至今錄得最年輕死亡個案。

連續兩日破千確診 增4感染群組 【下一頁】

當局指多個傳播群組都有新增個案，其中外勞宿舍Blue Stars Dormitory新增22宗，該感染群組累計達159宗。衛生部表示，和外勞宿舍Avery Lodge一樣，發現住在宿舍的外勞之間存在傳播情況，但未發現有其他人受感染，已安排新增患者隔離。

責任編輯：李俊儀