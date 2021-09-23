恒大重組方案據報幾日內公布　恒大或一拆三變國企、恒大全日升18%

▲ 恒大重組方案據報幾日內公布，恒大或一拆三變國企。

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恒大債務情況

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外媒Asia Markets引述消息指，中國政府打算將中國恒大集團 （3333） 一分為三，進行重組，可能會在幾日內公布有關方案。報道指出，國企將會主導這次重組，並將恒大轉變成一間國企。恒大股價今早反彈，一度升32%高見3元，其後升幅收窄，全日升17.6%，收2.67元；恒大汽車 （00708） 今早曾升兩成，其後一度倒跌，低見2.76元，全日收2.91元，升0.3%；恒大物業 （06666） 曾升17.9%，全日收4.53元，升7.9%。

消息人士透露，該重組方案旨在保護從恒大購買房地產和理財產品的投資者，更重要的是阻止恒大破產，對中國經濟造成的任何廣泛影響。

報道又指，恒大美元債持有者及恒大股東受到的打擊可能最大。

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