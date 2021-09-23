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【手快有手慢冇】本田超跑NSX TypeS美國開售 限量300輛 車價130萬 24小時內售罄（多相）

環球政經 16:56 2021/09/23

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美國經濟好唔好？睇下最近本田Acura NSX TypeS在當地開售，車價達到16.95萬美元（約130萬港元），特別版售18.25萬（142萬港元），全球限量生產350部，其中300部在美國銷售，結果開賣不足24小時已售罄。

一齊睇下本田NSX TypeS點解咁吸引？

    點擊圖片放大
    +15
    +14

NSX一向以來是不少男士之Dream Car，今次全新TypeS除了有新設計的鬼面罩外，而前擾流板、側裙及尾部擴散器，則進一步採用碳纖維材料製造，配搭3.5升V6雙渦輪引擎及電動馬達，綜合馬力由573匹提升至600匹，難怪令車迷心動。

【串流平台】Disney+香港上綫日期終於出爐 《尚氣》將為平台打頭陣 11月16日正式登陸【見下頁

據美國汽車網站《Motor1》報道，美國限量出售之300部NSX TypeS配額，在24小時內已被搶購一空，而後備認購名單人數已超過100名。至於餘下50部限售配額，當中30部會在日本發售，餘下20部則在全球其他地區發售，且看香港會否有車主能購得心頭好。

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記者：李兆明

美國 日本 香港 配額 本田 汽車

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