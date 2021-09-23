【AUKUS】拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓

美英澳3國組成三邊安全夥伴關係AUKUS後，法國不滿澳洲取消潛艇訂單，更召回駐美國及澳洲大使。美國總統拜登周三（22日）與法國總統馬克龍通電話，其後宣布將於10月底會晤，法國駐美國大使下周將返回華盛頓。

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英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵 【下一頁】

拜登（Joe Biden）與馬克龍（Emmanuel Macron）通話約30分鐘。白宮發言人普薩基（ Jen Psaki）表示，拜登與馬克龍的通話氣氛友好。

美法兩國其後發表聯合聲明，指拜登及馬克龍同意就涉及戰略利益的議題進行公開磋商，兩人10月底將會於歐洲會面。

拜登及馬克龍將參加10月底於意大利羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，美媒引述美方官員指，拜登及馬克龍屆時相信會在羅馬會晤。

法國召回大使 不滿美澳共建核潛艇 【下一頁】

法國早前召回駐美國大使艾蒂安（Philippe Etienne）以示抗議。馬克龍在通話期間，同意下周派艾蒂安重返華盛頓。

白宮指拜登在通話期間也重申法國與歐洲於印太地區的戰略重要性，強調美國意識到歐洲防禦更強大和有能力的重要性，包括對跨大西洋及國際安全作出積極貢獻，並與北約互補。

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責任編輯：鄭錦玲