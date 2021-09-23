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【電力股】習近平聯合國大會上指加快綠色低碳轉型　電力股、新能源股集體颷升、潤電升兩成

股市 10:35 2021/09/23

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國家主席習近平在聯合國大會上發表講話時提出，要加快綠色低碳轉型，實現綠色復甦發展。電力股今日全線飈升破頂，華潤電力 （00836） 現升近兩成，最新報23.85元，盤中高見24.8元，見3年高；中國電力 （02380） 現升16.7%，最新報3.85元，盤中高見4.1元，同見3年高。

另外，華能 （00902） 現升12.9%，最新報4.45元；龍源電力 （00916） 最新報19.76元；升17.6%；新天綠能源 （00956） 升12.5%、華電國際 （01071） 升11.2%、 中廣核新能源 （01811） 升12.8%、大唐發電 （00991） 升9.7%、京能清潔能源 （00579） 升8%。

習近平以影片方式出席聯合國大會並發表講話時提出，要加快綠色低碳轉型，實現綠色復甦發展。習近平替，中國將全力以赴實現碳達峰、碳中和相關目標，「中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目」。

相關文章：【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」

【碳中和】市場熱炒電力股及電力設備股　東方電氣飈逾18% 

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