【港股市況】恒生指數開市後曾升600點　內房、電力股造好、恒大報復式反彈三成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局暗示明年將會加息，較預期稍為提早，道指升338點，港股假後高開近400點，恒生指數開報24614點，升392點。恒生科技指數升2%，報6369點。恒大系造好，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 升近15%；恒大物業 （06666） 升15%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【09：52】上日撐市的友邦 （01299） 今早高開低走，一度倒跌低見88.7元，最新升0.2%。

【09：51】恒大 （03333） 最新升三成，高見3元，成交7.5億元。

【09：48】港股早段曾升約600點，高見24827點，最新升勢回順，恒指升472點，報24693點；科指升2.4%，報6394點。

【09：45】恒大 （03333） 帶動內房造好，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升半成；碧桂園 （02007） 升逾9%；雅居樂 （03383） 升逾7%；融創 （03333） 升逾12%；世茂 （00813） 升逾6%。

【09：39】電力股造好，潤電 （00836） 升15%，破頂高見23.6元；中國電力 （02380） 升逾14%，破頂高見4元；華能國電 （00902） 升兩成，高見4.75元；華電國際 （01071） 升逾12%，高見3.2元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升逾3%，高見469.6元；美團 （03690） 升5%，高見243.4元；小米 （01810） 升0.4%。

【09：32】恒大 （03333） 升幅擴大至逾26%，高見2.89元；恒大汽車 （00708） 升逾8%；恒大物業 （06666） 升逾12%。

【09：32】大市開市後升幅擴大至逾500點，恒指升534點，報24756點；科指升2.5%，報6400點。

【09：27】油價升逾2%，三桶油造好，中石油 （00857） 高開5%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升近2%。

【09：22】恒生指數開報24614點，升392點。恒生科技指數升2%，報6369點。恒大系造好，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 升近15%；恒大物業 （06666） 升15%。

【恒大3333】恒大明日如期支付境內債利息 另一美元債同明日付息

【09：13】期指開報24453點，升278點或1.2%。

【08：59】恒指黑期升約258點，報24405點；道指期貨升93點，報34352點。

【08：48】華置沽約1億股恒大股份 或出售所持餘下股份

【08：00】美圖﹕與被責令關閉的美圖秀秀網並無關係

【07：49】百勝中國︰有潛力實現高單位數至雙位數經營利潤增長

【07：45】堃博醫療2216超額認購10倍 一手中籤率6.58%（附分配結果）

【07：45】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元 預計10月7日掛牌

【07：45】港股ADR收報24515點，升294點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報39.51元，較港收市價0.71高元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報458.46元，較港收市價高8.46元或1.9%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國聯儲局維持利率不變，但暗示明年將會加息，較預期稍為提早。儲局主席鮑威爾表示若經濟繼續取得進展，可能很快就會開始啟動逐步縮減買債，並將在2022年年中左右完成。

美股三大指數延續反彈勢頭，道指一度飆逾500點，尾市升幅稍收窄，收市升338點，報34258點；標指升41點，報4395點；納指升150點，報14896點。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【開市9點半】恒大今日如期支付公司債利息 譚仔國際今起招股4212元入場

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩