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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR】阿里美股跌　滙豐ADR升越40關　恒指夜期跌65點（不斷更新）

股市 04:34 2021/09/24

分享：

恒大續傳負面消息，傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備，夜期一度跌約200點，不過，美股交易時段，藍籌股ADR並無見太大壓力，夜期跌幅收窄至65點，收報24454點。港股ADR指數僅跌12點。恒大ADR跌13.1%，收報8.69美元，較港收市價高1.3%。

即睇港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 40.25 +1.2%
美團ADR 243.27 +0.3%
騰訊ADR 465.51 +0.5%
阿里巴巴美股 147.12 -0.9%

【恒大3333】傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備　兼指示恒大短期避免美元債違約

北水重新開閘表現失色，走資4.6億元，吉利 （00175） 走資最多，錄5億元淨流出，安踏 （02020） 亦走資4.9億元。淨流入方面，潤電 （00836） 及騰訊 （00700） 吸資7.7億及6.9億元。恒指夜期甫升，惟傳出中國要求地方政府為恒大破產做準備後即急跌。

北水資金流向：

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美國聯儲局暗示明年將會加息，較預期稍為提早，道指升338點，港股假後高開392點，早段曾升約600點，其後升勢回順，恒生指數收報24510點，升289點，成交1789.8億元。恒生科技指數升0.9%，報6300點。恒大 （03333） 反彈逾17%；美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 升近3%；小米 （01810） 逆市跌逾2%。

港股昨收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【美國議息】金管局：聯儲局可能快將減少購買資產　籲保持謹慎應對波動

【Hibor】一個月拆息跌至至0.06厘創十一年半低　實際按息低至H+1.36%

即市走勢︰

【03：00】夜期跌幅收窄至65點，收報24454點

【22：04】夜期跌81點

【19：13】恒指夜期跌130點，報24389點，低水122點。

【16：10】恒生指數收報24510點，升289點，成交1789.8億元。恒生科技指數升0.9%，報6300點。恒大 （03333） 反彈逾17%；美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 升近3%；小米 （01810） 逆市跌逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前升264點，報24486點。

【15：26】美團 （03690） 尾市升逾5%，報243元；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌逾3%。

【15：00】內地股市向上，上證升0.4%；深證升0.8%；創業板指升0.6%。

【14：46】協同通信 （01613） 瀉五成，低見0.32元，成交5116萬元，暫為跌幅最大股份。

【14：38】小米 （01810） 跌幅擴大至逾3%，低見21.95元。

【14：32】大市最新升約210點，報24433點；科指升0.5%，報6277點。

【14：11】譚仔孖展暫錄7.6億元超額認購逾4倍　國際配售已足額（不斷更新）

【14：00】小米再推新手機系列 9月27日舉行發布會（附圖）

【13：52】滙豐 （00005） 午後升幅擴大至2.6%，高見39.9元。

【13：34】譚仔開舖未開夠？　主席：「如果附近無譚仔，可以話畀我聽」

【13：28】大市升幅午後進一步收窄至約100點，報24324點，升102點；科指升0.2%，報6252點。

【13：18】恒大 （03333） 升幅擴再擴大至近兩成。

【13：07】安踏 （02020） 午後跌逾4%，低見143.6元；李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌逾3%。

【13：06】恒大 （03333） 午後升15%，報2.62元。

【13：00】港股午後初段升約145點，報24369點；科指升0.4%，報6267點。

【12：41】恒指黑期升約234點，報24381點。

【12：00】恒生指數半日升166點，報24388點，成交1113億元。恒生科技指數升0.4%，報6266點。恒大 （03333） 升逾10%；美團 （03690） 升3%；友邦 （01299） 回吐逾1%，內房、電力股造好。

【11：34】大市反彈乏力，中午收市前升幅進一步收窄至約160點，報24382點；科指升0.4%，報6271點。友邦 （01299） 逆市跌近1.5%，低見87.4元。

【11：30】內地股市向上，上證半日升0.6%；深證升0.8%；創業板指升0.5%。

【11：22】恒大重組方案據報幾日內公布　恒大或一拆三變國企

【10：55】體育用品股逆市向下，安踏 （02020） 跌近3%；李寧 （02331） 跌逾1%；特步 （01368） 跌近0.5%。

【10：46】吉利 （00175） 最新逆市跌逾4%，低見23.35元。

【10：40】恒大汽車 （00708） 最新轉跌2%，低見2.83元，今早曾高見3.5元；恒大 （03333） 升幅收窄至9%；恒大物業 （06666） 升半成。

【10：39】大市升幅收窄至300點內，至近24500點。

【10：36】民行 （01988） 升逾6%，高見3.15元。

【10：36】習近平聯合國大會上指加快綠色低碳轉型　電力股、新能源股集團颷升、潤電升兩成

【10：33】恒指最新升約355點，報24577點；科指升1.7%，報6351點。

【10：33】恒大 （03333） 升幅收窄至14%，報2.59元，今早曾高見3元。

【10：31】小米 （01810） 跌幅擴大至逾2%，低見22.55元。

【10：30】港交所 （00388） 升幅收窄至不足0.1%，報484.6元，今早曾高見492元。

【10：23】部分車股逆市下跌，吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾1%；至於比亞迪 （01211） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 升幅收窄至逾2%。

【10：22】中策 （00235） 股價升逾4%，高見0.057元。

【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億

【10：20】美團 （03690） 彈逾6%，高見246元；騰訊 （00700） 升逾3%，見469.6元；阿里巴巴 （09988） 升0.9%。

【螞蟻集團整改】花唄接入人行徵信系統　螞蟻：逾99%用戶紀錄良好、不會令貸款困難

【10：14】小米 （01810） 逆市跌逾1%，低見22.7元。

【小米1810】立陶宛籲國民勿用中國手機　小米歐洲銷售手機被指審查敏感詞彙、股價逆市跌近2%

【10：10】國聯通信 （08060） 乾升51%，高見0.24元，涉7宗成交或2.8萬元。

【10：01】藥明生物 （02269） 逆市跌近3%，低見116.4元。

【09：52】上日撐市的友邦 （01299） 今早高開低走，一度倒跌低見88.7元，最新升0.2%。

【09：51】恒大 （03333） 最新升三成，高見3元，成交7.5億元。

【恒大3333】許家印深夜會見恒大4000名領導　稱全力做好復工復產順利交樓

【09：48】港股早段曾升約600點，高見24827點，最新升勢回順，恒指升472點，報24693點；科指升2.4%，報6394點。

【09：45】恒大 （03333） 帶動內房造好，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升半成；碧桂園 （02007） 升逾9%；雅居樂 （03383） 升逾7%；融創 （03333） 升逾12%；世茂 （00813） 升逾6%。

【09：39】電力股造好，潤電 （00836） 升15%，破頂高見23.6元；中國電力 （02380） 升逾14%，破頂高見4元；華能國電 （00902） 升兩成，高見4.75元；華電國際 （01071） 升逾12%，高見3.2元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升逾3%，高見469.6元；美團 （03690） 升5%，高見243.4元；小米 （01810） 升0.4%。

【09：32】恒大 （03333） 升幅擴大至逾26%，高見2.89元；恒大汽車 （00708） 升逾8%；恒大物業 （06666） 升逾12%。

【09：32】大市開市後升幅擴大至逾500點，恒指升534點，報24756點；科指升2.5%，報6400點。

【09：27】油價升逾2%，三桶油造好，中石油 （00857） 高開5%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升近2%。

【09：22】恒生指數開報24614點，升392點。恒生科技指數升2%，報6369點。恒大系造好，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 升近15%；恒大物業 （06666） 升15%。

【恒大3333】恒大明日如期支付境內債利息　另一美元債同明日付息

【09：13】期指開報24453點，升278點或1.2%。

【08：59】恒指黑期升約258點，報24405點；道指期貨升93點，報34352點。

【08：48】華置沽約1億股恒大股份　或出售所持餘下股份

【08：00】美圖﹕與被責令關閉的美圖秀秀網並無關係

【07：49】百勝中國︰有潛力實現高單位數至雙位數經營利潤增長

【07：45】堃博醫療2216超額認購10倍　一手中籤率6.58%（附分配結果）

【07：45】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌

【07：45】港股ADR收報24515點，升294點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報39.51元，較港收市價0.71高元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報458.46元，較港收市價高8.46元或1.9%。

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【07：30】美國聯儲局維持利率不變，但暗示明年將會加息，較預期稍為提早。儲局主席鮑威爾表示若經濟繼續取得進展，可能很快就會開始啟動逐步縮減買債，並將在2022年年中左右完成。

美股三大指數延續反彈勢頭，道指一度飆逾500點，尾市升幅稍收窄，收市升338點，報34258點；標指升41點，報4395點；納指升150點，報14896點。

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【開市9點半】恒大今日如期支付公司債利息　譚仔國際今起招股4212元入場

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 傳統經濟股 新經濟股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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