【恒大3333】華置沽約1億股恒大股份　或出售所持餘下股份、股價升一成

▲ 【恒大3333】華置沽約1億股恒大股份 或出售所持餘下股份

華人置業 （00127） 公布出售合共近1.089億股恒大 （03333） 股份，涉2.465億元，預期年度因出售事項而於其他全面收益內錄得已變現虧損約13.767億元。華置又表示，公司可能會出售其所持餘下的7.51億股的恒大股份。按恒大周二收市價2.27元計算，出售所得款項約17.05億元。

華置股價早段升一成，高見2.51元，成交16.9萬元。

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華置表示，於8月30日至9月21日，於公開市場出售合共近1.089億股恒大股份（佔已發行股本約0.82%），出售價平均2.26元，總代價2.465億元。緊隨出售事項後，繼續持有7.51億股恒大股份，相當於恒大已發行股本約5.66%。

鑒於股市波動及為了於適當時候靈活進行可能出售事項，公司已根據上市規則第14.44條就向董事授予出售授權尋求相關股東批准以代替召開股東大會，以於授權期間出售集團於公布日期持有的全部或部分授權股份。

華置表示，經參考授權股份於9月21日的收市價每股2.27元，假設集團已於2021年根據出售授權出售所有授權股份，估計集團將於截至2021年12月31日止年度，於其他全面收益錄得已變現虧損約94.86億元。

華置於2017及2018年，以總成本135.96億元，或平均成本每股約15.8元，共買入8.6億股恒大股份。華置表示，是否決定進行可能出售事項，或其程度，將取決於多項因素，包括但不限於授權期間的現行市場氣氛及市況。

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責任編輯︰梁浩碩