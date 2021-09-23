美圖﹕與被責令關閉的美圖秀秀網並無關係　股價逆市跌1%

▲ 美圖﹕與被責令關閉的美圖秀秀網並無關係

美圖公司 （01357） 發澄清公告。美圖公司表示，近日有媒體指益陽市網信辦根據《中華人民共和國網絡安全法》對美圖秀秀網作出行政處罰。美團澄清，受處罰網站與集團及其旗下軟件應用程式美圖秀秀並沒有任何關聯關係，亦對受處罰網站及營運受處罰網站的公司或企業不存有任何權益。

美圖股價半日逆市跌1.8%，中午報1.63元，成交567萬元。

美圖公司表示，如受處罰網站存在任何侵犯集團合法權益的行為，將適時採取一切必需的法律行動以維護本集團的權益，又表示集團及其旗下的美圖秀秀一直嚴格遵守所有適用的網絡、數據和信息安全相關的法律法規，以確保為其用戶提供安全可靠的使用環境。

報道指，益陽市網信辦根據《中華人民共和國網絡安全法》，對美圖秀秀網作出行政處罰。經查，美圖秀秀網對其網站上發布的法律法規禁止發布的信息未盡到管理義務，違反了《中華人民共和國網絡安全法》第四十七條的規定。益陽市網信辦對美圖秀秀網作出給予警告並責令關閉網站的行政處罰。

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責任編輯︰梁浩碩