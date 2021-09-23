  • 28°C
香港時間 : 2021923日 (四) 08:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美圖﹕與被責令關閉的美圖秀秀網並無關係

股市 08:00 2021/09/23

分享：

美圖﹕與被責令關閉的美圖秀秀網並無關係

美圖公司 （01357） 發澄清公告。美圖公司表示，近日有媒體指益陽市網信辦根據《中華人民共和國網絡安全法》對美圖秀秀網作出行政處罰。美團澄清，受處罰網站與集團及其旗下軟件應用程式美圖秀秀並沒有任何關聯關係，亦對受處罰網站及營運受處罰網站的公司或企業不存有任何權益。

美圖公司表示，如受處罰網站存在任何侵犯集團合法權益的行為，將適時採取一切必需的法律行動以維護本集團的權益，又表示集團及其旗下的美圖秀秀一直嚴格遵守所有適用的網絡、數據和信息安全相關的法律法規，以確保為其用戶提供安全可靠的使用環境。

報道指，益陽市網信辦根據《中華人民共和國網絡安全法》，對美圖秀秀網作出行政處罰。經查，美圖秀秀網對其網站上發布的法律法規禁止發布的信息未盡到管理義務，違反了《中華人民共和國網絡安全法》第四十七條的規定。益陽市網信辦對美圖秀秀網作出給予警告並責令關閉網站的行政處罰。

【美圖業績】美圖半年經調整純利增長34%　為比特幣減值逾1.1億元、以太幣則錄9490萬元收益

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 美圖公司（01357）

下一篇文章

百勝中國︰有潛力實現高單位數至雙位數經營利潤增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大明日如期支付境內債利息　另一美元債同明日付息
【恒大3333】恒大明日如期支付境內債利息　另一美元債同明日付息
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【恒大3333】許家公子被爆識飲識食、只飲法國EVIAN水　許家印偏好帝王級酒店待遇
【恒大3333】許家公子被爆識飲識食、只飲法國EVIAN水　許家印偏好帝王級酒店待遇
【英鎊定存】英鎊定存息最高12厘 中資行撼贏大行
【英鎊定存】英鎊定存息最高12厘 中資行撼贏大行
【大孖沙增持】李嘉誠父子雙倍增持長實　新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持　
【大孖沙增持】李嘉誠父子雙倍增持長實　新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持　
【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億
【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億