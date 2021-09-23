▲ 百勝中國︰有潛力實現高單位數至雙位數經營利潤增長

百勝中國（09987 美︰YUMC）今日舉辦虛擬投資者日。百勝中國預計，長期來看，有潛力實現高單位數至雙位數的系統銷售額增長、經營利潤增長及每股盈利增長（均不計及外幣換算以及特別項目影響）。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，百勝中國在新冠疫情期間充分展現出業務韌性和敏捷性。過去18個月裡，核心品牌肯德基和必勝客根據疫情形勢迅速作出應對並實現了穩健的業績。在管理短期風險同時，亦看到實現快速增長的機會。

屈翠容表示，公司門店加速擴張，穩步邁向20,000家門店的里程碑，會驅動核心品牌以及新興品牌的增長，其中Lavazza計劃2025年增長至1,000家門店。數字化和供應鏈是業務增長的主要助力，未來公司將持續加大在數字化和供應鏈的投資，拓寬戰略護城河。我們有決心和信心實現長期可持續增長。

為適應業務需求，百勝中國已撥出10億美元的資金在未來五年用於擴大物流網絡至45至50個物流中心和整合中心、供應鏈數字化，以及可持續發展各項措施。

百勝中國指，公司預計將在未來五年內提高總計資本支出至約50億至65億美元以實現內生增長。大部分資本支出將用於加快核心品牌的增長、門店翻新、擴大新興品牌規模以及加強供應鏈和數字化基礎建設。

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責任編輯︰梁浩碩