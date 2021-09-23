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【新股IPO】堃博醫療2216超額認購10倍　一手中籤率6.58%（附分配結果）

新股IPO 07:31 2021/09/23

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【新股IPO】堃博醫療2216超額認購10倍　一手中籤率6.58%

堃博醫療 （02216） 公布招股結果。內地肺病醫療公司堃博醫療以每股18.7元定價，為招股價範圍17.2元至18.7元的上限定價，集資淨額15.5億元，一手中籤率6.58%，抽16手（8000股）可穩獲一手。堃博醫療將於9月24日掛牌。【分配結果】

堃博醫療配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
    +6
    +5

堃博醫療於香港公開發售部分共得近3.1萬人認購，超額認購10.1倍；國際發售部分超額認購3.1倍。

所得款項淨額的49.9%分配予其核心產品，為InterVapor及RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；18.5%分配予其他產品及候選產品；9.2%為繼續擴大其生產廠房的生產線提供資金；13.2%為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金；9.2%用於營運資金及其他一般公司用途。

【新股IPO】堃博醫療2216傳以上限18.7元定價　集資逾16.7億

【新股IPO】堃博醫療2216今日起招股　一手入場費約9444元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 堃博醫療－B（02216）

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