【ET財經早點1分鐘】儲局料明年加息美股升幅收窟　港股ADR挾升270點

美國儲局維持利率不變，但暗示明年將會加息，較預期的2023年稍為提前。

儲局主席鮑威爾表示，如果經濟繼續取得進展，可能很快就會開始啟動逐步縮減買債，可能會在下次11月議息時採取行動，並將在2022年年中左右完成。

*今早9時《ET開市直擊》為你分析儲局或提前加息對環球股市影響：【按此】*

美股三大指數齊升1%。

恒大債憂慮紓緩 港股ADR挾升270點

恒大債券憂慮紓緩，昨發通告指已通過場外協商方法支付債息。

恒大美元債價回穩，ADR更急升三成。被指近月買入恒大債的滙豐 （00005） ADR亦升3%，美團 （03690） ADR表現最佳，較港股周二收市價累升3%。

整體港股ADR指數約升270點。

譚仔今起招股 入場費約4212元

在港經營米綫餐廳的的譚仔國際今日起招股，每股招股價介乎3.33至4.17元，入場費約4212元，預計10月7日掛牌。

市場消息指，譚仔國際將引入3個基石投資者。

負面報道後高層請辭 facebook急瀉4%

facebook高層變動，股價急瀉4%。

報道指出，facebook首席技術總監Mike Schroepfer即將轉為兼職。

華爾街日報上周刊登針對facebook的一系列報道，包括Instagram影響少女心理，以及 Facebook如何被墨西哥的販毒集團利用來招募殺手。

Schroepfer將在facebook兼職高級研究員。朱克伯格指，Schroepfer將幫助Facebook 招聘和培養技術人才及發展人工智能項目。