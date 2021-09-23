【打卡好去處】砵蘭街休憩處變身粉紅系花園 元祖級潮人徐濠縈率先打卡 桃紅色象棋盤你見過未?

康樂及文化事務署（康文署）宣布，油尖旺區砵蘭街休憩花園已完成翻新工程，於周四（9月23日）中午12時起重新開放給公眾使用。

是次工程最特別的地方，是整個休憩花園的一部份位置，如石檯、石椅，柱子，甚至石檯上的象棋盤也塗上桃紅色，設計充滿時代感，令人耳目一新。

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康文署表示，是次聯同建築署、政策創新與統籌辦事處及信言設計大使的年輕設計師為砵蘭街休憩花園進行設施翻新工程，在改善花園環境的同時，鼓勵使用者互相交流，讓花園變成凝聚社區的聚腳點。

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翻新後的砵蘭街休憩花園，一部分會保留原有的布局作設施翻新，優化照明設施和座位；而另外一部分設計則帶現代感，加入創新的設計和藝術元素。整個花園包括地面、休憩設施和植物等以簡約的單色調呈現，令場地煥然一新。



康文署又指，正在中西區的山道天橋休憩處及即將在油尖旺區的咸美頓街休憩花園進行相關的翻新工程，目的是為人流眾多的小型戶外康樂場地注入創新設計和藝術元素，改善舊有的公共空間。

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歌手陳奕迅的太太徐濠縈，是香港時尚潮人的代表，她的打扮及造型也充滿型格，是次她也率先到翻新後的砵蘭街休憩花園打卡，更特地配上粉紅為主調的配搭造型，相片充滿現代感。相信砵蘭街休憩花園獲這位潮人親臨，必成熱門打卡地。

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記者：陳詠妍

