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【ET開市直擊】儲局或提前加息對環球股市有何影響？（附Time code）

股市 08:55 2021/09/23

分享：

美國聯儲局將於凌晨（23日）公布的議息會議結果，議息前美股三大指數齊升。另外，北水今日回歸，對港股走勢有否幫助？耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）今早於《ET開市直擊》為你分析市況！

Time code：

00：00 - 聯儲局主席鮑威爾講話　維持利率不變惟暗示有機明年加息
00：30 - 港股市場焦點速覽　外圍造好港ADR挾升
01：40 - 外圍市況速報＋焦點美股表現
03：34 - 如何解讀聯儲局加息立場對市場影響
05：50 - 美國眾議院通過臨時撥款　避免政府停擺兼暫緩債務上限對美股影響
08：04 - 美國若提早明年加息　港銀行股可留意？
10：31 - 港股上日市況速報
11：20 - 港股反彈勢頭能延續嗎？
13：55 - 恒大債務危機未解決　違約機會有幾高？
17：18 - 中資金融股短綫仍受恒大危機拖累？
18：46 - 國際金融股點睇？談滙豐控股 （00005）
20：40 - 新股IPO：譚仔 （02217） 上市值得認購嗎？
25：20 - 港股開市後早段市況速報
28：20 - ET個股推介：華能國際 （00902）
29：37 - 新股IPO：譚仔 （02217） 用於代言人費用多少　間接利好電訊盈利 （00008）
30：55 - 股票分析：恒基地產 （00012） 短綫要沽嗎？
32：04 - 股票分析：新創建 （00659） 會否受地產股下跌影響？
33：16 - 譚仔上市利好其他餐飲股如大家樂 （00341）
34：47 - 新能源股分析：金風科技 （02208） vs龍源電力 （00916）
36：59 - 加息對科技股影響　會否「殺估值」不宜沾手？
38：33 - 恒指及科技股指數短綫睇咩位？
39：37 - 美國銀行股有何推介選擇？
40：43 - 股票分析：友邦 （01299） 前景如何？
42：07 - 股票分析：比亞迪電子 （00285） 前景如何？
44：00 -  股票分析：比亞迪 （01211） 前景如何？
45：00 - 股票分析：GX中國電車 （02845） 前景如何？ 
46：08 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 前景如何？ 
47：44 - 美股分析：Facebook（FB）前景如何？ 
48：47 - 港股開市後早段市況速報
52：19 - 港股下午走勢如何？會否倒跌？
53：38 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3065423/

立即登入HKET「財經台

【ET開市直擊】中秋過後北水歸來 港股可會大水猛灌？（歡迎留言問股）

逢交易日早上7時《ET財經早點1分鐘》為你速報重點市場消息：【按此】

重溫上日《ET開市直擊》- 中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾：【按此】

欄名 : ET開市直擊

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