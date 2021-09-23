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【議息結果】聯儲局維持利率不變、料加息步伐稍提早　未提及減債時間表

股市 09:03 2021/09/23

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美國聯儲局結束一連兩日議息會議，一如市場預期維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，但暗示加息步伐將較預期稍為提早。議息聲明指，如果美國經濟繼續復甦，將確定很快會開始實施縮減買債規模的計劃，但未有提出減買債的時間表。聯儲局同時暗示，加息步伐將較原先預期的2023年稍為提早。

聯儲局18名委員中，有一半預期明年需要開始加息，又預計今年美國通脹達4.2%，相當於聯儲局2%目標的兩倍以上。

2024年加息次數達7至8次

據聯儲局最新經濟預測，2022年至2024年的聯邦基金利率預測中位數分別為0.3厘、1.0厘、1.8厘，意味到該局預期明年啟動加息，至2024年加息次數達7至8次。

儲局承諾動用一切工具去支持經濟，雖然新一波疫情令部分經濟範疇減慢復蘇，但整體經濟指標仍持續強勁。若發展大致符合預期，將確定很快落實縮減買債規模，聯儲局目前維持每月買債1200億美元。

儲局指，經濟發展前景仍取決於疫情，疫苗接種進展可能會減少公共衛生危機對經濟的影響，但經濟前景仍存在風險。儲局重申，將維持寬鬆政策一段時間，直至勞動市場達到最大就業 ； 又指通脹上升，很大程度受暫時性因素影響。儲局將今年美國經濟增長預測由7%下調至5.9%，估計明年經濟增長放緩至3.8%，2023年進一步減慢至2.5%，長期增長預測中值維持1.8%。

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經濟 加息 美國 通脹 疫情 美國聯儲局 議息

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