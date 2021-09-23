【開市9點半】恒大今日如期支付公司債利息　譚仔國際今起招股4212元入場

（1）恒大 （03333） 今日將如期支付公司境內債利息，恒大ADR一度升近5成，收市亦有3成升幅，但成交不高難作參考，留意今早內房、物管，以及受恒大違約風險拖累的內銀、內險股表現。

同時，騰訊 （00700） 及滙豐 （00005） ADR隔晚造好，大市今日或有較佳升幅。上證指數昨日倒升0.4%，電力、煤炭、石油板塊大漲，相關股亦可留意。

【恒大3333】恒大明日如期支付境內債利息 另一美元債同明日付息

【恒大3333】日本政府退休基金持近6億人幣恒大股債 內地網民戲稱恒大抗日英雄

即睇開市9點半重點：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

（2）前恒大軍師撰寫報告，未有談及恒大的問題，但寫上一句「往事並不如煙，歲月變遷人性不變」。

【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示 「歲月變遷人性不變」（附分析）

（3）政策支持物管股？官媒發文指，未來房企或能在城市更新、老舊小區改造、住房租賃、物業管理、社區養老等方面贏得更多發展機會。

【內房股】官媒：房企若不變高槓桿高負債模式 或更多走向危機

（4）內房股新力控股 （02103） 停牌。主席張園林上周一度失聯、退出個別微信群組，觸發投資者恐慌，並於微信群組聲討。

【內房危機】新力控股崩盤前爆出主席退出微信群 投資者要求直接對話、「躲是解決不了問題」

（5）中石油（滬：601857）A股周三（22日）暴漲逾7%，股價創兩年高。

【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高 股息率7厘值得憧憬

（6）立陶宛國防部建議消費者避免購買中國手機，並建議扔掉現有的中國手機，指控包括小米 （01810） 。

【小米1810】立陶宛籲國民勿用中國手機 小米歐洲銷售手機被指審查敏感詞彙

（7）阿里巴巴 （09988） 最大股東軟銀表示，絕不會放棄中國，但會更加謹慎，將會繼續削減交易。。

【阿里巴巴大股東】軟銀：絶不會放棄中國 未來更謹慎、續減在華投資

（8）世界銀行（World Bank）被揭在中國壓力下調整名次。

【世銀報告】IMF現任總裁涉施壓提高中國排名醜聞 IMF：董事會將進一步討論

（9）譚仔國際 （02217） 今起招股，每手1000股，入場費約4212元。

【新股IPO】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元 預計10月7日掛牌

港股ADR及美股收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

記者：區嘉俊