【美股焦點】三大指數開市齊升 高途第二季收入增35.3% 帶動股價漲逾10%

美股三大指數周三（22日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升195.54點及0.58%，報34,115.38點，標準普爾500指數升22.35點及0.51%，報4,376.54點，納斯達克指數升55.16點及0.37%，報14,801.56點。

高途（GOTU）第二季度收入同比增35.3%，高途股價漲10.37%。其他​熱門中概教育股亦走高，好未來（TAL）漲5.25%、新東方（EDU）漲5.00%、有道（DAO）漲4.92%。

雲端數位廣告管理平台Marin Software（MRIN）與谷歌（GOOGL）達成收入分成協議，Marin Software股價漲68.1%。

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責任編輯：黃苑筠