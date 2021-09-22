【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示　「歲月變遷人性不變」（附分析）

▲ 【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫得出九大啟示 「歲月變遷人性不變」

近期恒大集團 （03333） 深陷債務風波，曾擔任恒大軍師的東吳證券首席經濟學家任澤平今日發表報告，「研究全球歷次房地產大泡沫的催生、瘋狂、轟然崩潰及啟示」，雖然任澤平未有談及恒大的問題，但寫上一句「往事並不如煙，歲月變遷人性不變」，又強調中國經濟和住宅投資已經告別高增長時代。

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任澤平提到，全球歷史上五次重大的房地產泡沫事件，可以得出多項啟示。任澤平直言，房地產是最堅硬的泡沫，應軟著陸、防止硬著陸，用時間換空間，警惕並採取措施控制房地產泡沫，以人地掛鉤和金融穩定為核心加快構建長效機制。他解釋， 「房地產長期看人口、中期看土地、短期看金融」，中國經濟和住宅投資已經告別高增長時代，房地產政策應適應「總量放緩、結構分化」新發展階段特徵。

任澤平：每次經濟大蕭條多與房地產泡沫破裂有關

任澤平又指出，房地產是周期之母，無論在發展中國家，還是在發達國家，房地產業在宏觀經濟中都起到了至關重要的作用，「每次經濟繁榮多與房地產帶動的消費投資有關，而每次經濟大蕭條則多與房地產泡沫破裂有關。」

對於現今房地產大多涉及高槓桿操作，任澤平指出，雖然時代和國別不同，但歷次房地產泡沫走向瘋狂則無一例外受到流動性過剩和低利率的刺激，最終房地產的投機需求和金融屬性，並脫離居民收入、城鎮化等基本面。

歷次房地產泡沫中銀行業都深陷其中，導致房地產泡沫危機既是金融危機也是經濟危機

任澤平又提到，銀行放貸失控火上澆油，房價上漲抵押物升值會進一步助推銀行加大放貸，甚至主動說服客戶抵押貸、零首付、放槓桿，在歷次房地產泡沫中銀行業都深陷其中，從而導致房地產泡沫危機既是金融危機也是經濟危機。

任澤平曾在2017年12月由方正證券跳糟恆大，擔任集團首席經濟學家兼恆大經濟研究院院長，成為許家印的副總裁級「智囊」。當時有內媒指，恒大以1500萬年薪的驚人身價邀請任澤平加入，但今年3月任澤平最終還是回到證券業，加入東吳證券。

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記者：李哲毅