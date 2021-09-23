【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌

▲ 【新股IPO】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元 預計10月7日掛牌

在香港經營「譚仔三哥米綫」和「譚仔雲南米綫」的譚仔國際 （新上市編號：02217） ，周四（23日）至下周二（28日）招股。譚仔國際每股招股價介乎3.33至4.17元，每手（1000股）入場費約4212元，預計10月7日掛牌。市場消息指，譚仔上市將引入3個基石投資者。

圖看譚仔國際業務表現

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譚仔上市最新孖展情況，可見【下一頁】

譚仔開舖未開夠？ 主席：如果附近無譚仔，可以話畀我聽，可見【下一頁】

譚仔 （02217） 上市入場費每手4,212元 認購前先睇呢個財務因素：【按此】

譚仔國際今次計劃發售3.35億股，當中90%為國際發售，10%用作公開發售，集資最多約13.97億元。

譚仔國際計劃將集資所得資金中，約57.4%用於擴大香港﹑內地﹑新加坡﹑日本及澳洲餐廳網絡；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約9.4%用於擴充本港中央廚房，並於內地﹑新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

據譚仔國際更新後的招股書顯示，譚仔國際截至今年3月底止年度，年度溢利2.88億元，按年增50.8%。收益17.95億元，按年增6.1%，其中「三哥」品牌收入較「譚仔」多，「三哥」收入為9.04億元，「譚仔」則為8.9億元。

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