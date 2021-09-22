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【人造肉商機】里安納度注資2間「培植肉」初創兼做顧問　其中一間曾於太空生產？

商業 19:05 2021/09/22

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日前有２間培植肉初創企業，更獲得荷里活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo Di Caprio）注資。

隨著大眾日益關注肉類生產的碳排放問題，替代傳統肉類的人造肉產業被認為商機無限。除了較普遍的植物肉外，「培植肉」（Cultured meat） 亦是另一替代方案。日前有２間培植肉初創企業，更獲得荷里活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo Di Caprio）注資。

【網絡熱話】台灣Mos Burger推新口味　被嘲似「阿婆假牙」（有圖）

綜合外電報道，里安納度狄卡比奧投資的兩間人造肉初創企業，分別是Aleph Farms 和 Mosa Meat。他更會加入兩所企業，成為顧問。里安納度狄卡比奧認為Mosa Meat 和 Aleph Farms提供滿足世界對牛肉需求的新方法，同時解決當前工業牛肉生產中一些最急切的問題。

【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？

培植肉與植物肉不同，培植肉泛指於實驗室由動物細胞培植而成的人造肉。翻查官方網站資料顯示，獲得里安納度狄卡比奧投資Mosa Meat ，於 2013 年推出了第一個人工漢堡，第一個漢堡的生產成本為25萬歐元，該企目標幾年內正式推出市場。其總部位於荷蘭，目前有 100 多名員工，主要是科學家和工程師。

Mosa Meat第一個漢堡的生產成本高達25萬歐元。（官方網站圖片）

而Aleph Farms則於2017年成立，並於2018年推出第一個培植牛扒。該企甚至跳出地球，於2019 年與合作夥伴 3D Bioprinting Solutions 在太空生產了第一批人造肉。

【疫後復甦】Pret A Manger捱過疫情增聘3000人　2023年內拓5個海外市場

責任編輯：葉泳珊

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