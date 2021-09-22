【騰訊700】騰訊傳本周落實合併搜狗 後者料不再以獨立品牌營運

內地媒體引述消息指，科網巨頭騰訊(00700)或於本周正式落實合併搜尋器營運商搜狗(美：SOGO)。合併完成後，搜狗除因已成為騰訊全資子公司而從紐交所除牌，亦傳不再以獨立品牌營運，有關業務及員工將併入騰訊旗下的信息內容服務平台騰訊看點。消息指，雙方業務上的對接工作已維持數月，搜狗大部分產品將於合併後關閉。至於騰訊看點，則傳已暫停招聘員工程序，以容納來自搜狗的員工。

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報道指，兩者完成合併後，員工總數料達4,000人，成為騰訊平台及內容事業群內的第二大業務，僅次於在線視頻業務部門。負責兩公司對接工作的騰訊副總裁殷宇，料成新團隊的負責人。

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搜狗於去年9月宣布與騰訊旗下公司簽署最終的私有化協議。國家市場監管總局今年7月已無條件批准騰訊收購搜狗股權。

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