【騰訊700】騰訊傳近日申請 近百個「元宇宙」商標

內地媒體消息傳出，科網巨頭騰訊(00700)旗下騰訊科技（深圳）有限公司近日申請註冊多項「和平精英元宇宙」及「綠洲啟元宇宙」商標，國際分類涉及科學儀器、社會服務等，目前商標狀態為申請中。９月內騰訊已申請註冊近百個元宇宙相關商標，包括「王者元宇宙」、「天美元宇宙」、「逆戰元宇宙」及「騰訊音樂元宇宙」等。騰訊周五收報460.2元，跌0.6%。

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「元宇宙」概念寬泛，簡單而言代表互聯網下一個階段，是由增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、三維技術（3D）、人工智能（AI）等技術支持的虛擬現實的網絡世界。

另外，剛獲騰訊收購的內地搜尋器營運商搜狗最新發布公告，稱已完成私有化交易，已與騰訊合併。對於未來規劃，搜狗表示，未來搜狗搜索和輸入法將繼續保持搜狗品牌運營。

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