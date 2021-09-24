  • 29°C
香港時間 : 2021925日 (六) 00:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊傳近日申請 近百個「元宇宙」商標

股樓投資 23:01 2021/09/24

分享：

內地媒體消息傳出，科網巨頭騰訊(00700)旗下騰訊科技（深圳）有限公司近日申請註冊多項「和平精英元宇宙」及「綠洲啟元宇宙」商標，國際分類涉及科學儀器、社會服務等，目前商標狀態為申請中。９月內騰訊已申請註冊近百個元宇宙相關商標，包括「王者元宇宙」、「天美元宇宙」、「逆戰元宇宙」及「騰訊音樂元宇宙」等。騰訊周五收報460.2元，跌0.6%。

【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股  詳情請看【下一頁

「元宇宙」概念寬泛，簡單而言代表互聯網下一個階段，是由增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、三維技術（3D）、人工智能（AI）等技術支持的虛擬現實的網絡世界。

另外，剛獲騰訊收購的內地搜尋器營運商搜狗最新發布公告，稱已完成私有化交易，已與騰訊合併。對於未來規劃，搜狗表示，未來搜狗搜索和輸入法將繼續保持搜狗品牌運營。

【大行點睇】恒大對保險股影響有限 花旗列友邦等為保險股首選  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【新股IPO】新浪微博傳已秘密遞交來港第二上市申請

下一篇文章

【新股IPO】堃博醫療2216掛牌潛水近兩成 一手帳面蝕1850元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【樓市熱話】天水圍栢慧豪園500呎放售715萬 牆上壁畫竟惹網上熱議 網民：幅牆變做姜濤 應該多人睇樓
【樓市熱話】天水圍栢慧豪園500呎放售715萬 牆上壁畫竟惹網上熱議 網民：幅牆變做姜濤 應該多人睇樓
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股