【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬

中石油（滬：601857）A股周三（22日）暴漲逾7%，股價創兩年高，一個月大漲45%。中石油 （00857） 港股目前股息率7厘，上半年已較去年同期多派息近五成，買入收息值得憧憬。

由於供需失衡，油價今年2月以來不斷上漲，截至9月22日，國際原油價格升逾40%，帶動石油股業績大反擊。中石油上半年淨利潤530億人幣，平均日賺3億，經營業績創7年同期最好水平，主要由於經濟恢復，油價上升，集團油氣產品銷售量和價格上升等。

派息取決於公司利潤，管理層說，近年由於低油價環境，會按股東淨利潤45%來派息，未來亦會保持穩定派息政策。

睇實油價 留意五大風險

光大證券報告指，預計中石油21至23年每股盈利分別0.44、0.48、0.51元，作為國內油氣產業龍頭，原油價格維持高位，將使公司上游盈利能力持續增強，且由於公司在國內天然氣氣源結構的優化及進口氣上的成本控制成效明顯，天然氣和管道板塊盈利能力得到了顯著提升，減油增化戰略布局逐步完成後，公司的競爭優勢更明顯，維持A股及港股「買入」評級。

平安證券則指，下半年預計油價維持中高位震盪概率較大，結合市場和公司經營數據，調整21至23年每股盈利為0.43、0.45和0.46元，維持「推薦」評級，風險包括（1）油價下跌；（2）油品和化工品需求下滑；（3）行業競爭加劇；（4）國內石油和化工項目進度不及預期；（5）海外項目遭遇政治風險。

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編輯：區嘉俊

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