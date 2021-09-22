【買樓理財】上車客睇好後市　叫價高網上估價9%照買樓　755萬破頂價入市譽88

近日地產股急跌，不少人擔心股市波動會影響樓價，但就有人仍然睇好後市，即使單位估價不足都照入市，還創下屋苑同類單位破頂成交。美聯物業林建文表示，有買家日前購入元朗Residence譽88高層2房戶，涉資755萬元，與銀行估價約691萬元相差逾9%，並創同類單位成交價新高，打破早前698萬元高位。

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剛成交單位Residence譽88 1座高層H室，實用面積約477平方呎，2房間隔，附露台，向西享開揚市景。據了解，買家為同區上車客，鍾情上址景觀不俗，可承造較高按揭，儘管單位銀行估價不足，惟因睇好後市發展，故仍火速決定入市，原業主叫價約760萬元放售僅1天，雙方議價後以755萬元成交，折合實用呎價約15,828元。代理指，銀行對該單位估價約691萬元，另參考個別銀行網上估價，約為694萬元，與單位成交價755萬元相差約61至64萬元，即約9%。不過，由於物業成交價低於800萬元，故仍可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭。

資料顯示，原業主於2017年6月以約581萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺約174萬元，物業升值約29.9%。

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