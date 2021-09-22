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澳洲預計聖誕重開邊境 民眾可自由出境旅遊

環球社會熱點 19:02 2021/09/22

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為應對新冠肺炎疫情，澳洲自去年3月起禁止非澳洲居民入境至今。澳洲旅遊部長表示，澳洲有望在聖誕節前重開關口，讓完成疫苗接種的民眾免隔離出入境。澳洲政府正作相關準備，確保當地民眾能使用疫苗護照到外地旅行，惟現時未知澳洲民眾可以外遊的地點。

澳洲悉尼擬准打完針旅客入境 試行居家隔離  【下一頁】

澳洲貿易、旅遊及投資部長特漢（Dan Tehan）周三（22日）表示，按照目前澳洲的疫苗接種進度，或有機會在聖誕節前重開邊境。特漢強調，澳洲政府目前仍在努力達至開放外遊的全國8成接種率目標。

澳洲將從下月起，準備為國際旅行簽發疫苗護照，護照可存入手機應用程式中，並具備普通護照一樣的信息，海關人員透過掃描二維碼（QR Code）可得悉個人疫苗接種情況。

特漢指，政府仍在準備階段，希望民眾外出回國後，無需在酒店接受隔離。當局仍在制定居家隔離措施細節，希望今年年底時，大多數州份及地區都有相關計劃詳情。

澳洲單日確診首破2,000 悉尼所在州同創新高 【下一頁】

目前尚未清楚澳洲政府會否分階段開放外遊，但特漢證實，當局一直與各國領事館就疫苗護照事宜磋商，確保其他國家認可澳洲疫苗護照。特漢亦透露，澳洲政府亦正在和其他國家商討，建立和新西蘭相似的旅遊氣泡事宜。特漢表示，屆時民眾可自由出境旅遊，但需遵守當地防疫要求。

根據澳洲邊境重開計劃，國內8成16歲或以上人士完成疫苗接種後，澳洲民眾將可出國旅遊。屆時澳洲當局亦允許完成接種澳洲獲批新冠疫苗人士，即完成接種阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、Moderna和強生（Johnson and Johnson）疫苗人士，縮短居家隔離時間。

責任編輯：李俊儀

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