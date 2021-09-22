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【理財智慧】什麼是RSI？

理財智慧 18:24 2021/09/22

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【理財智慧】什麼是RSI？

相對強弱指數（Relative strength index，RSI）最早用於期貨交易，後來該指標亦用作指導股票市場投資，該指標的特點不斷進行歸納和總結。現在，RSI已經成為被投資者應用最廣泛的技術指標之一，今天就來為大家簡單介紹 RSI 相對強弱指標是什麼，還有 到底應該如何計算呢？

相對強弱指數故名思義即是用作評估「買賣盤雙方力道強弱」情況的技術指標，買家代表金錢的力量，賣家代表持貨的力量。當買方力量較遜，價格就會向下發展，相反，當賣方力量不足，價格就會向上發展。

這項技術指標是由著名技術分析大師威爾德（Wells Wilder） 所發明，同時也是目前最常被人使用的技術指標之一。RSI以計算價格的漲跌為基礎，考慮股價變動的四個因素，一、上漲的天數，二、下跌的天數，三、上漲的幅度，四、下跌的幅度。在股價趨勢預測方面有相當參考價值。

RSI如何計算？

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如何參考RSI？

RSI相對強度的數值為介乎0至100之間，能方便參考使用。而多天期的RSI（即n值較大），而且更具參考價值。RSI數值愈大代表買方力道愈強，但在末期卻會衰竭，因此當 RSI 大到某一程度時通常開始代表買超現象，需注意反轉。換而言之，當RSI低到某程度時，通常代表市場出現非理性的賣超現象，表示已近底部區。

同場加映:【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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編輯 : 龍紀瑩

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