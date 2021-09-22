  • 31°C
香港時間 : 2021922日 (三) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元

股樓投資 18:40 2021/09/22

分享：

連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（新上市編號：2217）將於周四（23日）起至下周二（28日）招股，是次計劃發售3.35008億0股股份，其中90%將作國際發售，10%將作香港公開發售；招股範圍介乎每股3.33元至4.17元，一手1000股，每手入場費4212元。10月7日掛牌；國泰君安為獨家保薦人。

【新股IPO】譚仔國際申請上市 米線的故事，【見下頁】

是次集資所得，其中約57.4%將用於擴大香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲的餐廳網絡；約9.4%擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股

    點擊圖片放大
    +5
    +4

譚仔國際目前在香港、新加坡及中國內地擁有156間餐廳，其中150間位於香港。據公司更新後的招股書顯示，過去3個財政年度累計派息3.65億元，截至今年3月底止上一財年，盈利按年升逾50%至2.87億元，主因與疫情有關的一次過政府補貼及租金寬減帶動其他收益高達1.68億元，若撇除相關收益，盈利則按年減少。因此，該企料截至明年3月底止本財年純利將按年大幅減少，因預期與疫情有關的政府補助及租金優惠將會減少。

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股 IPO

下一篇文章

【買樓理財】上車客睇好後市　銀行估價不足照買樓　755萬破頂價入市譽88
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居
【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居
【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過
【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過
【打疫苗有獎抽】撐「老友記」打針 信和 華置送出200份1萬元獎品 70歲及以上已接種疫苗港人可抽獎
【打疫苗有獎抽】撐「老友記」打針 信和 華置送出200份1萬元獎品 70歲及以上已接種疫苗港人可抽獎
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【大行點睇】高盛預計6賭牌獲續批　新牌為期10年　濠賭股全綫反彈
【大行點睇】高盛預計6賭牌獲續批　新牌為期10年　濠賭股全綫反彈