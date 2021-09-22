【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元

連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（新上市編號：2217）將於周四（23日）起至下周二（28日）招股，是次計劃發售3.35008億0股股份，其中90%將作國際發售，10%將作香港公開發售；招股範圍介乎每股3.33元至4.17元，一手1000股，每手入場費4212元。10月7日掛牌；國泰君安為獨家保薦人。

【新股IPO】譚仔國際申請上市 米線的故事，【見下頁】

是次集資所得，其中約57.4%將用於擴大香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲的餐廳網絡；約9.4%擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

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譚仔國際目前在香港、新加坡及中國內地擁有156間餐廳，其中150間位於香港。據公司更新後的招股書顯示，過去3個財政年度累計派息3.65億元，截至今年3月底止上一財年，盈利按年升逾50%至2.87億元，主因與疫情有關的一次過政府補貼及租金寬減帶動其他收益高達1.68億元，若撇除相關收益，盈利則按年減少。因此，該企料截至明年3月底止本財年純利將按年大幅減少，因預期與疫情有關的政府補助及租金優惠將會減少。

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記者：張以正