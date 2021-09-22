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【美股焦點】DraftKings1560億元洽購英國博彩企業Entain　盤前續跌近1%

股市 17:58 2021/09/22

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美國體育博彩公司DraftKings（美：DKNG）擬出價200億美元（1560億港元），洽購英國博彩公司Entain。（網上圖片）

美國體育博彩公司DraftKings（美：DKNG）擬出價200億美元（1560億港元），洽購英國博彩公司Entain，Entain周二飈約18%，今日續升，現升逾6%，盤中創歷新高。DraftKings周二急跌逾7%後，周三盤前仍未止跌，現跌約1%。

Entain發表通告，確認接到DraftKings的收購建議，代價包括現金與股份，但未透露代價。以周一收市價計，Entain市值132億英鎊，相當於180億美元。

Entain與美高梅度假村（MGM Resort）合資成立網上體育博彩公司BetMGM，以推動美國博彩業務發展。同時，Entain今年較早時拒絕MGM提出的110億美元收購建議，Entain當時指收價價明顯低估公司價值。

美高梅不涉及DraftKings本次收購建議，但根據Entain聲明，交易須得到美高梅同意。

DraftKings去年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併借殼上市。

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編輯：吳敏芳
 

美股 特殊目的收購公司（SPAC） 美國 英國

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