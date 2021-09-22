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【美股焦點】Adobe料第四財季收入增長19%　盤前跌逾3%

股市 17:57 2021/09/22

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Adobe公布第三財季業績。

Adobe（美：ADBE）公布截至9月3日止第三財季業績，收入39.4億美元再創紀錄，按年增長22%。GAAP攤薄後每股盈利2.52美元，按年增長28%。Non-GAAP攤薄後每股盈利3.11美元，按年增長21%。Adobe周三（22日）盤前跌逾3%，報624.58美元。

按三大業務分佈，數字媒體（Creative Cloud）部門收入28.7億美元，按年增長23%。其中，創意業務收入23.7億美元，增長21%。文檔雲業務收入4.93億美元，增長31%。

數字體驗部門收入為9.85億美元，按年增長26%。

出版及廣告業務收入為8500萬美元，按年倒退22%。

料第四財季收入增19%

展望未來，該公司預計第四財季收入40.7億美元，按年增長19%。GAAP每股盈利為2.52美元。Non-GAAP攤薄後每股盈利3.18美元。

公司預計，第四財季數字媒體部門收入按年增長20%。數字體驗部門收入按年增長22%。

相關文章：【美股焦點】Uber料本財季實現調整後盈利　將是公司成立以來首次

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編輯：區嘉俊

美股 奧多比（Adobe，美：ADBE）

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