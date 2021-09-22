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【大行點睇】國泰君安指新能源發電有3條投資主綫　推薦10大股份

股樓投資 18:03 2021/09/22

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國泰君安證券發表研究報告表示，發改委開展綠色電力（即新能源發電）交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統，意味新能源發電有望量價齊升，持續看好有成長性的新能源發電及傳統轉型新能源標的，推薦3條投資主線共10隻股份。

一是新能源發電：多措並舉促進新能源消納能力，新能源發電有望受益。

二是火電轉型新能源：看好火電企業轉型火電+新能源雙輪驅動模式，火電經靈活性改造後可作為調峯電源支持新能源發電，增加火電企業的新能源併網規模，比單純新能源發電企業的調峯成本更低。同時，火電資產現金流較好，可為企業未來新能源投資提供支持。

三是核電轉型新能源：十四五核電發展有望加速，推薦核電+新能源雙輪驅動發展模型的公司。

 

國泰君安推薦10大股份：

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同場加映﹕【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

龍源電力（00916） 港股

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