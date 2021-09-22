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【有相睇】青衣上車客睇勻區內盤　終揀連裝修海景居屋530萬入市　原業主放盤一年始獲承接

股樓投資 17:32 2021/09/22

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上半年二手市場極旺，至近月盤源收窄，有買家就選擇轉而到居屋市場尋寶搵樓上車。美聯李貫甡指，青衣青泰苑D座低層8室，實用面積401平方呎，兩房間隔，向西南，享海景。單位日前以530萬元（自由市場價）成交，實用呎價13,217元。

李貫甡指，買方為本區客，在區內尋找上車盤，也參觀其他屋苑，感覺青泰苑環境良好，單位又有裝修及有海景，可以即買即住。買家見近期各區連環有破頂成交，今次加快腳步決定入市，議價後感覺價格適宜。原業主於2020年9月叫價600萬元放盤，至今累減70萬元獲承接。

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據了解，原業主於2017年3月以428萬元購入單位，持貨約4年半，帳面賺約102萬元。

至於青衣區市況方面，李貫甡指，今月至今青衣區成交比上月同期持平，筍盤也被消化，個別屋苑開始出現缺盤現象，個別一丶二線屋苑有連環破頂成交，單位在少幅減價後，承接力依然強勁。

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撰文 : 謝昕蕎

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