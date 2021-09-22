【內銀危機】恒大危機變中國版雷曼機會不大 花旗指現時吸納優質內銀股機會

花旗發表報告，指中國恒大 （03333） 違約危機及影響，令中國金融體系有潛在系統性風險，該行指，中國銀行體系在去年底有近41%資產直接及間接與房地產行業有關。不過，花旗強調事件不會引爆成為中國的雷曼事件，因為預計中央將堅持防範系統性風險的底綫，爭取時間化解債務危機，同時為整體信貸環境推行邊際寬鬆。

花旗又估計，在高風險內房中有最高信貸風險的內銀股為民生銀行 （01988） 、平安銀行（深：000001）及光大銀行 （06818） ，而南京銀行（滬：601009）及郵儲銀行 （01658） 則防守性較高。花旗認為，任何內銀股的調整，都視為買入優質內銀股的機會。

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